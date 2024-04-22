23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Karagözoğlu İlkokulunun minik öğrencileri Edremit yönetimini devraldılar.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş’ı 4A Sınıfından Gizem Kavuncu, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş’ı 1B Sınıfından Kübra Begüm Taşkıran, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer’i 1C Sınıfından Ömer Ege Adalı öğretmenleri ile ziyaret ettiler ve makam koltuklarına oturarak istek ve önerilerini ilettiler. Görüşmelerde miniklerin heyecanı, mutluluğu görülmeye değerdi.

Edremit Kaymakamlığında Ahmet Odabaş’ın misafiri olan öğrenci Gizem Kavuncu kurum amirleri ile telefon görüşmeleride gerçekleştirdi.