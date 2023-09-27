Balıkesir’in Edremit ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonda 20 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı. Yakalanan 2 organizatör çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığı suçu çerçevesinde Edremit ilçesinde öncü-artçı olarak hareket eden 2 araca yönelik operasyon yapıldı. Kıyı şeridini kullanarak Yunanistan’ın Midilli adası üzerinden Avrupa’ya geçiş yapmaya çalışan Afganistan uyruklu 6’sı çocuk toplam 20 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda 2 organizatör gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şahıs, daha sonra Edremit Adliyesine Sevk edildi. 2 organizatör çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.