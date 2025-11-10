Zeytinli’de düzenlenen törenle, 20 yılını tamamlayan 29 bakkal esnafına plaket verildi. Ayrıca, sektöre katkılarından dolayı 3 kişiye de ödül takdim edildi.

Törene, Balıkesir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fehmi Erdem, BESOB Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Bayram, Hayati Seçen Başkanları, Edremit Belediyesi Başkan Vekili Erdal Küçüaslan ve Meclis Üyesi Muharrem Döğer ile basın mensupları katıldı.

Edremit Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Hakan Uçak, esnafın mahallelerin gözü ve kulağı olduğunu belirterek, "Esnafsız mahalle, anasız baba gibidir" şeklinde anlamlı bir ifade kullandı. Uçak, esnafın toplumda önemli bir rol oynadığını ve onların katkılarının takdire şayan olduğu, rekabet yanında ağırlaştırılan ekonomik şartlar altında olduğunu vurguladı. Törende, 20 yılı tamamlayan esnaflara plaketlerin takdim edilmesinin ardından, hizmetlerinde başarılı olan 3 kişiye de özel ödüller verildi.