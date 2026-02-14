Nilüfer Belediyesi tarafından genç müzisyenleri, doğaçlamayı ve farklı müzik dillerini aynı sahnede buluşturmak amacıyla düzenlenen Genç Caz konserleri ilk gün etkinlikleri ile başladı. 13 Şubat Cuma akşamı gerçekleştirilen açılış konserleri, DJ performanslarıyla başlarken, ardından sahneye çıkan müzisyenler dinleyicilerden tam not aldı. Konserlerin ilk gününde Atlas+, Tuğçe Fidan Quarted ve Alara Noyan Quinted cazın özgün ritimlerini ve doğaçlama ruhunu seyirciyle buluşturdu.

Nazım Hikmet Kültür Evi'nde düzenlenen konserde Nilüfer Belediye Başkan Vekili İrfan Özer, Başkan Yardımcısı Bukle Erman ve Meclis Üyesi Tuğçe Savaş da izleyiciler arasında yer aldı.

Etkinlikler boyunca DJ performanslarıyla başlayacak konserler, Quartet ve Quintet gruplarının sahnesiyle devam edecek. Dinleyiciler her akşam farklı müzik dili ve hikayeler ile buluşma fırsatı yakalayacak.

Nilüfer Genç Caz konserleri; 14 Şubat Cumartesi günü Saynur Eren, The Flabbies ve Mert Pek Duraner konserleri ile devam edecek. 15 Şubat Pazar günü ise Eggman, Özgü Dündar ve İstanbul West Side Collective sahne alacak. Genç Caz konserlerinin kapanışı ise 16 Şubat Pazartesi günü sevilen sanatçı Evrencan Gündüz konseri ile olacak.