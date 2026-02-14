Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Bursa Şubesi'nin 14. Dönem Olağan Genel Kurulu'na Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, BTSO Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Tolga Kornoşor, Yıldırım Belediyesi Meclis Üyesi Mert Tiryaki, TÜGİAD Genel Başkanı Gürkan Yıldırım, TÜGİAD şube başkanları, geçmiş dönem Bursa şube başkanları, STK temsilcileri ve TÜGİAD üyeleri katıldı. Gerçekleşen genel kurulda, önceki dönem çalışmaları değerlendirilirken yeni dönem vizyonu da kamuoyuyla paylaşıldı.

Kahveci, 'Bu güven büyük bir onur ve sorumluluk'

Başkanlığa seçilmesinin ardından üyeler ve misafirlere teşekkür eden Kerem Kahveci, TÜGİAD Bursa Şubesi'nin yeni dönem yol haritasını üç başlık altında topladı:Üye gelişimi ve katma değer üretimi, Bursa ile daha güçlü entegrasyon ve kurumsal sürdürülebilirlik.Kahveci konuşmasında şu ifadeleri kullandı:'Bu güven benim için büyük bir onur olduğu kadar ciddi bir sorumluluktur. TÜGİAD, dayanışmanın büyüttüğü bir yapıdır. Üyelerimizin gelişimine gerçek katkı sağlayan, Bursa'nın ekonomik vizyonuna dokunan ve kurumsal hafızasını güçlendiren bir dönem inşa edeceğiz.'

Kahveci, genç girişimcilerin ulusal ve uluslararası ağlara daha kolay erişmesi için yeni projeler geliştireceklerini, Bursa iş dünyasının tüm dinamikleriyle daha yakın bir iş birliği süreci başlatacaklarını belirtti.

Baykal, 'Genç girişimcilerin uluslararası görünürlüğü arttı'

Görevi devreden önceki dönem başkanı Selim Baykal, yaptığı değerlendirme konuşmasında küresel belirsizliklere rağmen önemli projelere imza attıklarını vurguladı.Baykal şunları söyledi:'YES for Europe ve JEUNE'de üstlendiğimiz görevlerle Türk genç girişimcilerini uluslararası arenada daha görünür hale getirdik. Teknoloji Zirvesi ve çeşitli ekonomik-sosyal buluşmalarla Bursa'da güçlü bir etki oluşturmaya çalıştık. TÜGİAD'ı siyaset üstü bir yapıda tutarak gençlere ilham veren bir organizasyon oluşturmayı hedefledik.'

Baykal, tüm yönetim kurulu üyelerine, TÜGİAD ailesine ve destek veren herkese teşekkür etti.

Yıldırım, 'Rekabet artık şehirler değil, ekosistemler arasında'

TÜGİAD Genel Başkanı Gürkan Yıldırım, genel kurulda yaptığı konuşmada Bursa'nın Türkiye ekonomisindeki kritik konumuna dikkat çekti.Yıldırım konuşmasında şu mesajı verdi: 'Bursa tarih boyunca üretim ve ticaretin merkezlerinden biri oldu. Bugün rekabet şehirler arasında değil, ekosistemler arasında yaşanıyor. Hedefimiz birlikte hareket eden, küresel bağlantıları güçlü bir iş insanları ekosistemi oluşturmak. Bursa, bu yapının en stratejik merkezlerinden biri olmayı sürdürecektir.'

Yıldırım ayrıca TÜGİAD'ın G20 YEA, YES for Europe ve JEUNE gibi uluslararası platformlarda Türkiye'yi güçlü şekilde temsil ettiğini hatırlattı.