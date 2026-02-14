Kartepe Belediyesi'nin kültür sanat takvimi kapsamında düzenlenen yetişkin tiyatrosu gösterimleri tüm hızıyla devam ediyor. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyuna ilçe sakinlerinin ilgisi oldukça yüksekti. Etkinlik, Kartepe'nin sosyal yaşamına renk katarken, sanatın birleştirici gücünü bir kez daha hissettirdi. 'Git Başımdan' oyunu, kadın-erkek ilişkilerini ve evliliklerde yaşanan durumları eğlenceli perspektifle ele aldı. Oyuncuların sahne performansı ve akıcı diyaloglar, izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Günlük hayatın stresinden uzaklaşmak isteyen vatandaşlar, oyun boyunca keyifli vakit geçirdi. Oyunun sonunda oyuncular, izleyiciler tarafından büyük alkış aldı.

Kaynak: İHA