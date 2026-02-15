Sabah itibarıyla gram altın alışta 7.299,44 TL, satışta ise 7.408,21 TL seviyesinden işlem görüyor.

22 ayar altın alış fiyatı 6.673,87 TL olurken, satış fiyatı 6.982,78 TL olarak kaydedildi. 14 ayar altında ise alış 4.018,23 TL, satış 5.291,38 TL seviyesinde.

Yatırımcıların en çok tercih ettiği ürünlerden çeyrek altın alışta 11.958 TL, satışta 12.057 TL’den işlem görüyor. Çeyrek eski altın ise 11.921 TL alış, 12.020 TL satış fiyatıyla listelendi. Yarım altın alışta 23.916 TL, satışta 24.114 TL’den alıcı buluyor.

Tam altın ise 47.685 TL alış ve 48.044 TL satış fiyatıyla Kapalıçarşı’da işlem görüyor.