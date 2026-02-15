Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 12 Şubat 2026 tarihli toplantısında Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nde önemli değişikliklere imza attı. Tüketici haklarını genişleten ve uygulamadaki aksaklıkları gidermeyi hedefleyen düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığı’na iletildi.

Bağlantı bedelinde taksit sayısı artırıldı

Yönetmeliğin 36’ncı maddesinde yapılan değişiklik kapsamında, abone bağlantı bedelini kredi kartıyla ödemek isteyen tüketiciler için taksit imkanı genişletildi. Daha önce en az 3 taksit olarak uygulanan ödeme seçeneği, yeni düzenlemeyle birlikte 6 aya kadar çıkarıldı.

Güvence bedelinde sosyal destek kapsamı genişletildi

39’uncu maddede yapılan düzenlemeyle kamu kurumları, ibadethaneler, cemevleri ve Kur’an kurslarının yanı sıra yaşlı aylığı ve sosyal yardım alan vatandaşlardan yeni abonelik işlemlerinde güvence bedeli alınmaması karara bağlandı.

42'nci maddede yapılan düzenlemeyle, sayacın ölçüm yapmaması ya da yanlış ölçüm yapması durumlarında tüketim bedelinin hesaplanmasına ilişkin süreçler netleştirildi. Kaçak kullanım ve hatalı ölçüm hallerinde uygulanacak yöntemlere açıklık getirilerek hem tüketici hem de dağıtım şirketleri açısından hukuki belirsizlikler giderildi.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz "Enerji piyasalarında temel önceliğimiz tüketicimizin korunması ve memnuniyetinin artırılmasıdır. Bu düzenlemelerle ödeme süreçlerinde esneklik sağlıyor, faturalandırma ve bilgilendirme mekanizmalarını daha şeffaf ve etkin hale getiriyoruz. Güvence bedeline yönelik sosyal muafiyetler de sosyal devlet anlayışımızın bir yansımasıdır. Hedefimiz, güvenli ve sürdürülebilir bir doğal gaz piyasasını kalıcı biçimde tesis etmektir" ifadelerini kullandı.