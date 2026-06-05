Türkiye ile Yunanistan arasında dostluk, spor ve kültürel etkileşimin en önemli sembollerinden biri haline gelen Uluslararası Meis-Kaş Yüzme Yarışı, 28 Haziran 2026 tarihinde 20. kez gerçekleştirilecek. 'Dostluğa Kulaçlıyoruz' sloganıyla Akdeniz'in iki yakasını bir araya getiren yarış, bu sene 20. yıl coşkusuyla sporcuları, yüzme tutkunlarını ve ziyaretçileri Kaş'ta buluşturacak.

Yalnızca sportif bir etkinlik olmanın ötesinde, dostluk, barış ve komşuluk ilişkilerinin de güçlü bir simgesi olarak kabul edilen Uluslararası Meis - Kaş Yüzme Yarışı, katılımcılarına eşsiz bir açık su deneyimi sunacak. Sporcular, Meis Adası'ndan başlayarak Akdeniz'in turkuaz sularında kulaç atıp Kaş Limanı'nda finişe ulaşacak. Organizasyon; Kaş Kaymakamlığı, Kaş Belediyesi, Türkiye Yüzme Federasyonu destekleriyle düzenlenecek.

Bu seneki organizasyon, yarışın 20. yılı olması nedeniyle de ayrı bir önem taşıyor. Açık su yüzme sporcularının takviminde önemli bir yere sahip olan organizasyon, hem sportif performansları hem de uluslararası katılımı ile beğenileri topladı. Uluslararası Meis - Kaş Yüzme Yarışı, her yıl artan sporcu sayısı ve gelişen organizasyon kalitesi ile Kaş'ın spor turizmi açısından da önemli bir yere sahip.

Türkiye ile Yunanistan'ı spor aracılığıyla bir araya getiren 20. Uluslararası Meis - Kaş Yüzme Yarışı, Kaş Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Likya Kaş Kültür Sanat Festivali kapsamında gerçekleşecek. Festival boyunca konserler, kültürel etkinlikler, sergiler ve çeşitli sosyal aktivitelerle Kaş, yerli ve yabancı misafirlere unutamayacakları anlar yaşatacak.

Vizesiz yarış imkanı

Meis-Kaş Yüzme Yarışı, birbirinden önemli parkurları ile dikkatleri çekiyor. Organizasyonun en önemli parkuru Meis ile Kaş arasındaki yaklaşık 7 kilometrelik (Swim Matarhon) etap, sporculara zorlu bir mücadele sunacak.

Bu sene yeni eklenen 3,5 kilometrelik (Mid Line) parkur ise sporcuların beğenisini topladı. Açık suya ve uzun mesafeye alışkın deneyimli sporcuların yer alacağı etap, vize derdi olmadan yarış imkanı sunacak.

Bu parkurların yanı sıra yeterli hazırlığı ve vizesi olmayan sporcular için 1 kilometrelik (Beach Swim Hurrah) ile 8-12 yaş arası genç sporcuların katılacağı Kids Splash düzenlenecek.