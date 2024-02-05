Balıkesir’in Edremit ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) belediye başkan adayını belirlemek amacıyla ön seçim yapıldı. Seçimin galibi Mehmet Ertaş başkan adayı oldu.

Mevcut CHP’li Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın adaylıktan çekildiği ön seçimde, aday adayları Nevin Sayman, Seval Bozkurt, Mehmet Ertaş, Tümdeniz Çelebi ve Yurt Yıldırım yer aldı.

8 bin 431 üyeden 4 bin 290 üye ön seçimde oy kullandı. Mehmet Ertaş, bin 564 üyenin oyunu alarak Cumhuriyet Halk Partisi’nin Edremit Belediye Başkan adayı seçildi.

Şükrü Tunar Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ön seçime ilişkin açıklama yapan Mehmet Ertaş "Seçim Cumhuriyet Halk Partisi’nin demokrasi şöleni havasında geçti. Benim açımdan daha güzel geçti. Bu sonucun Edremit’e 31 Mart için çok daha güzel ışıklar tutacak kanaatindeyim. Kazanan Cumhuriyet Halk Partisi oldu, kazanan Balıkesir olacak, kazanan Edremit olacak, kazanan Türkiye olacak, kazanan Cumhuriyet Halk Partililer olacak. 31 Mart’ta yapılacak olan seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi Edremit’te dikili olan bayrağını bir tık daha yukarlara dikeceğimiz kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ise "Bir yarış yapıldı. Sadece bir yarış demokratik, adaletli, şeffaf, eşit bir yarış yaptık. Her yarışın birincisi olur."dedi. Ensar Aytekin ayrıca "Biz bu yarış sayesinde dosta güven, düşmana da bir yarışın nasıl yapıldığını yaşıyarak göstermiş olduk."dedi.