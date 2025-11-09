Prof. Dr. Özkaya, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2024 verilerine göre suça sürüklenen çocuk sayısının bir önceki yıla göre yüzde 13 arttığını, çocuklara en çok yaralama ve hırsızlık suçlarının isnat edildiğini hatırlatarak, "Bu tabloyu yalnızca adli bir sorun olarak değil, aynı zamanda toplumsal ve teknolojik bir uyarı sinyali olarak görmeliyiz" diye konuştu.

"13 yaşından önce telefon kullanımı ruhsal gelişimi olumsuz etkiliyor"

Prof. Dr. Özkaya, yapılan araştırmalara göre 13 yaşından önce akıllı telefon kullanımı ve 16 yaşından önce sosyal medya platformlarında aktif olmanın, çocukların ruh sağlığına zarar verebileceğini vurguladı. Özkaya, bir dergide yayımlanan uluslararası bir araştırmaya atıfta bulunarak, "13 yaşından önce akıllı telefon kullanan çocuklarda ruhsal bozulmalar, dış dünyayla iletişimde zayıflama, düşük öz değer, duygusal dengesizlik ve hatta intihar düşünceleri görülebiliyor. Özellikle kız çocuklarında bu risk daha yüksek. Çocukların erken yaşta sosyal medya ile tanışması; siber zorbalık, uyku bozuklukları ve aile içi iletişim problemlerini de beraberinde getiriyor. 13 yaşından önce akıllı telefon edinen her bir yıl, çocuğun ruhsal sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Bu nedenle 13 yaş altı çocukların telefonlara erişiminin sınırlandırılması, 16 yaş altı çocukların ise sosyal medya ortamlarından uzak tutulması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Sosyal medya için 16 yaş beklenmeli"

Prof. Dr. Özkaya, ebeveynlere de şu tavsiyelerde bulundu:

"Bu durum, 13 yaş altı çocukların akıllı telefonlara erişiminin sınırlandırılmasını ve 16 yaş altı çocuklarımızın maruz kaldığı sosyal medya ve dijital ortamda daha ayrıntılı düzenlemeler yapılmasını gerektiriyor. Çocukların sosyal medyayı kullanmasına izin vermek için16 yaşına kadar beklenmesini öneriyor .Bu kadar uzun süre dayanmak imkansız gibi görünse de, çocuklarımızın arkadaşlarının aileleriyle konuşup, çocuklarımızın bu yaşa kadar sosyal uygulamaları kullanmalarına izin vermemek konusunda hep birlikte anlaşırsak, bu imkansız olmayacaktır. Çocuklarınızla görüşün eğer çocuğunuzun 13 yaşından önce akıllı telefon kullanmasına izin verdiyseniz veya sonuçlarından endişe ediyorsanız, ’panik yapmayın’ ve ihtiyaç duymaları halinde yardım alabileceklerini söyleyebilir ve zorlanırlarsa veya desteğe ihtiyaç duyarlarsa size gelmelerini sağlayabilirsiniz."