

Edinilen bilgiye göre Mesudiye Mahallesinden yaya olarak çıkan 71 yaşındaki yaşlı adam, Yeniceköy Mahallesine kadar yürüdü. Edebey ile Yeniceköy Mahallesi arasında devriye görevi yapan Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, yol üzerinde tek başına yürüyen yaşlı amcayı fark etti. Yaşlı amcayı durdurarak nereye gittiğini soran trafik ekiplerine, Mesudiye Mahallesindeki bir marketi aradığını söylemesi üzerine kaybolduğunu anladılar. İsim bilgileri söyleyen yaşlı amcanın ailesine ulaşan trafik ekipleri, yaşlı amcayı İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine getirerek ailesine teslim ettiler.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ