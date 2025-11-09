ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı OFAC’ın(Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi) yaptırımları, Rus şirketlerinin küresel ticaretini önemli ölçüde sınırladı. Lukoil’den yapılan açıklamada, “Varlıkların satışı OFAC tasfiye lisansı kapsamında yürütülmektedir” denildi. Bu ifade, satışın tamamen yasal süreçler dahilinde sürdürüldüğünü gösteriyor.

TÜRKİYE ENERJİ PİYASASINDA GÜÇLÜ KONUM

2006’dan bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren Lukoil, 600’ün üzerinde akaryakıt istasyonuyla sektörün önde gelen markalarından biri konumuna ulaştı. Şirketin satış sürecinin ardından bu istasyonların kimin kontrolüne geçeceği, enerji sektörü çevrelerinde dikkatle takip ediliyor.

PETROL ARZINDA DENGE RİSK ALTINDA

Dünya petrol üretiminin yaklaşık yüzde 2’sini tek başına sağlayan Lukoil, küresel enerji dengesinde kritik bir role sahip. Şirketin elden çıkarmayı planladığı Irak’taki West Qurna 2 sahasında günlük ortalama 480 bin varil petrol üretiliyor. Bu satışın gerçekleşmesi, küresel petrol arzında yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.

AVRUPA VE ORTA DOĞU İÇİN YANSIMALAR

Lukoil’in satış portföyünde Bulgaristan’daki Neftohim Burgas Rafinerisi ile Romanya’daki Petrotel Rafinerisi de yer alıyor. Ayrıca şirket, Türkiye’deki STAR Rafinerisi’nin önemli tedarikçilerinden biri. Uzmanlara göre bu satış planı, Avrupa’nın enerji tedarik zincirinde dalgalanmalara yol açabilir ve Orta Doğu’daki enerji dengelerini yeniden şekillendirebilir.