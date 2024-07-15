Balıkesir’in Edremit ilçesinde, İlçe Hayat Boyu Öğrenme Halk Eğitimi Planlama ve İlçe Birliği Komisyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Edremit Halk Eğitimi Merkezi tarafından Kızılkeçili de gerçekleştirilen toplantıya, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş başkanlık etti. Toplantıya Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin ve daire müdürleri katıldı. Toplantıda Edremit Halk Eğitimi Merkezi’nde önümüzdeki eğitim sezonunda yapılması gereken çalışmalar masaya yatırılarak takvinlendirildi.