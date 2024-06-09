Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, E-87 kara yolu Otogar kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Mert G. idaresindeki 10 ADJ 194 plakalı araç şerit ihlali yaparak kavşaktan dönerken, Kerem E. idaresindeki 10 H 1101 plaka araç çarptı. Savrulan 10 ADJ 194 plakalı araç, refüje çıkarak durdu. Kazada; Kerem E., Mert G., Emirhan G. ve Mehmet Bartu G. isimli 4 kişi ise hafif şekilde yaralandı. Maddi hasarın meydana geldiği kazaya, İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye ve Trafik Amirliği ile sağlık ekipleri müdahale etti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.