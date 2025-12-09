Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Edremit Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda toplam 8 kilogram 19 gram metamfetamin ile 30 gram kokain ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Emniyet güçlerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına kararlılıkla devam edeceği bildirildi.
Kaynak: İHA