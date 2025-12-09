Rahmi Doğan, Valilikte düzenlenen ’Aylık Asayiş Bilgilendirme Toplantısı’nda, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 1-30 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Doğan, kent genelindeki operasyonlarda 3 bin 12 şüphelinin yakalandığını, haklarında adli ve idari işlem yapıldığını belirtti.

"Uyuşturucuyla mücadele aralıksız sürüyor"

Operasyonlarda yapılan aramalarda, 20 kilo 451 gramı hammadde olmak üzere toplam 24 kilo 116 gram bonzai, 5 kilo 434 gram metamfetamin, 5 kilo 884 gram esrar, 5 kilo 263 gram skunk, 26 bin 36 uyuşturucu hap ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini aktaran Vali Doğan, suçtan elde edildiği değerlendirilen 270 bin 970 lira ile döviz ve sahte paralara el konulduğunu bildirdi.

Vali Rahmi Doğan, kaçakçılıkla mücadele kapsamında ise 1 milyon 613 bin makaron, 535 kilo tütün, 388 tarihi obje, 42 ruhsatsız tabanca ve 18 tüfeğin ele geçirildiği bilgisini paylaştı. Doğan, "Kumar oynadığı tespit edilen 35 şahsa adli ve idari işlem uygulanmış ve 6 iş yeri de mühürlenmiştir. Ayrıca, fuhuş suçundan 3 şahsa adli işlem uygulanmıştır" dedi.

"Aranan bin 263 kişi yakalandı"

Denetimlerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan bin 263 kişinin yakalandığını vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"Yakalananlardan 2’sinin 30 yıl üzeri, 8’inin 20-30 yıl, 17’sinin 10-20 yıl, 27’sinin 5-10 yıl, 185’inin ise 0-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilmiştir. 107 şahıs ise ifadeye yönelik yakalanmıştır."

"Terör operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı, 1’i tutuklandı"

Sakarya Valisi Doğan, terör örgütlerine yönelik operasyonlarda yakalanan 15 şüpheliden 1’inin, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla işlem yapılan 6 organizatörden ise 5’inin tutuklandığını ifade etti. Ayrıca, 389 yabancı uyruklu şahıs hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

Trafikte 126 milyon lira ceza

Trafik denetimlerinde 256 bin 100 aracın kontrol edildiğini dile getiren Doğan, "Kural ihlali yapan ve eksik hususları bulunan 42 bin 742 araca yasal işlem yapılmış, 2 bin 264 araç trafikten men edilmiştir. 609 sürücü belgesi ’alkol, uyuşturucu, drift, ceza puanı aşımı vb., 2 nedenlerden dolayı geri alınmıştır. Abartı egzozdan 200 araca, yüksek sesle müzik dinleyen 328 araca, alkol / uyuşturucu etkisi altında araç kullanmaktan 70, hatalı parktan 3 bin 498 araca cezai işlem uygulanmış ve 236 araç otoparka çekilmiştir. Toplam 126 milyon 853 bin 819 TL trafik idari para cezası uygulanmıştır" ifadelerini kullandı.

Denizde yasa dışı faaliyete ceza kesildi

Vali Doğan, Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından deniz araçlarına yönelik kontrollerde ise yasa dışı faaliyet gösteren 40 kişiye 981 bin lira ceza kesildiğini ifade ederek, "Ayrıca, 44 balıkçı gemisinde bulunan 162 bin 885 litre yakıta ulusal marker ve ÖTV’siz yakıt denetimi yapılmıştır. Yasa dışı su ürünleri avcılığı faaliyetinde bin 500 metre orta su trol ağı ve 9 el tırmığına el konulmuştur" dedi.