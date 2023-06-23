Balıkesir’in Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü EYOP ( Edremit Yaşayan Okullar Projesi ) Projesi çerçevesinde ilçede tüm resmi ve özel okulların yönetim kadrolarının katılımı ile “Motivasyon Buluşması” düzenlendi. Bu özel günde sabah kahvaltısı, birçok sportif etkinlik ve geleneksel oyunlar, öğle yemeği ve müsabakalar düzenlendi.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün etkinliğine katılarak, Fatih Ergün ve Erkan Özdemir’e eğitime yaptıkları desteklerden dolayı teşekkür ederek plaket sundu

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer ; birlik beraberliği arttırmak, kurumlar arası iletişimi hızlandırarak eğitim alanın da daha yüksek başarılara ulaşmak hedefinde olduklarını belirterek, EYOP projesi ile okullara bir hareket geleceğine ve yenilikçi daha yaşanır okul ortamları oluşacağına inandığını belirtti ve katkılarından dolayı Kazdağı Tur ve Ege Yurt Lojistik’e teşekkür etti.

İlk defa böyle bir etkinlik içerisinde yer alan okul yöneticilerinin, çocuk oyunları ve sportif faaliyetlere yoğun ilgi ve katılım sağlayarak eğlenceli bir gün geçirdikleri görüldü.