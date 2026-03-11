Kaza saat 17.00 sıralarında kırsal Yeniceköy mahallesi Bursa caddesinde meydana geldi. İddiaya göre tamire bırakılan aracı alıp İnegöl'den Yeniceköy Mahallesine seyir halinde olan olan ehliyetsiz sürücü Muharrem K.(18) yönetimindeki 43 NY 099 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolun solundaki park halinde olan 16 PC 597 plakalı TIR'a çarptı.

Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ehliyetsiz sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin lira idari para cezası uygulandı.



Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.