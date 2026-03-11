Kaza saat 18.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Yeniceköy mahallesinde meydana geldi. İnegöl'den Yeniceköy Mahallesine seyir halinde olan Sürücü Zakif Ö.(44) yönetimindeki 16 BNB 865 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen motosikletten düşerek başını asfalta çarpan sürücü yaralandı.
Kazayı gören sürücüler, yaralıya ilk müdahaleyi yaptılar. Hastaneye gitmeyi istemeyen sürücü, vatandaşlar ve Jandarma ekiplerince tarafından ikna edildi.
Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.