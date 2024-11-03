Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), ekim ayında 1 milyar 619 milyon dolarlık ihracata imza attı. EİB, 2023 yılı ekim ayındaki 1 milyar 466 milyon dolarlık ihracatını yüzde 10 artırmayı başardı.İZMİR (İGFA) - Ekim ayında Türkiye’nin ihracatı yüzde 3,6’lık artışla 22,8 milyar dolardan 23,6 milyar dolara yükseldi. EİB’nin ekim ayındaki 1 milyar 619 milyon dolarlık ihracat seviyesi, 2024 yılının geride kalan 10 aylık diliminde aylık bazda rekor olarak kayıtlara geçti.

EİB, 2024 yılının 10 aylık diliminde yüzde 1’lik artışla 15 milyar 233 milyon dolarlık ihracatı hanesine yazdırdı.

9 BİRLİK İHRACATINI ARTIRDI, 6 BİRLİK 100 MİLYON DOLAR BARAJINI AŞTI

EİB çatısı altındaki 12 ihracatçı birliğinin 9 tanesi 2023 yılı ekim ayına göre ihracatlarını artırmayı başarırken, 3 ihracatçı birliği 2023 yılı ekim ayı performansının gerisinde kaldı. 12 birliğin 6 tanesi ihracatta 100 milyon dolar barajını geçmeyi başardı.

Ege İhracatçı Birlikleri, ekim ayında sanayi ürünleri ihracatını yüzde 4’lük artışla 756 milyon dolardan 786 milyon dolara taşırken, tarım sektörlerinin ihracatı yüzde 14’lük artışla 627 milyon dolardan 716 milyon dolara ilerledi. Egeli madenciler, 2024 yılındaki başarılı performanslarını ekim ayında da sürdürdüler ve yüzde 41’lik ihracat artışıyla Türkiye’ye kazandırdıkları döviz tutarını 82,8 milyon dolardan 116,6 milyon dolara taşıdılar.

DEMİR VE DEMİRDIŞI METALLER İHRACATI ZİRVEDE YERİNİ KORUDU

EİB bünyesinde uzun yıllardır ihracat şampiyonu olan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, ekim ayında ihracatını yüzde 3’lük artışla 179 milyon dolardan 184 milyon dolara çıkarırken, EİB çatısı altında zirvedeki yerini korudu.

475 bin ton zeytinyağı ve 750 bin ton sofralık zeytin rekoltesiyle 2024/25 sezonuna giren Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği ekim ayında ihracatını yüzde 51’lik artışla 30 milyon dolardan 45,3 milyon dolara yükseltti. EZZİB bu performansıyla ekim ayında EİB bünyesinde hem ihracat artış rekortmeni oldu hem de önümüzdeki aylarda kıracağı yeni ihracat rekorlarının sinyalini verdi.

GIDA İHRACATININ LİDERİ SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER

Su ürünleri, kanatlı eti, yumurta, süt ürünleri ve bal ihracatını bünyesinde barındıran Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği ekim ayında ihracatını yüzde 21’lik artışla 128,7 milyon dolardan 156,4 milyon dolara taşıdı ve EİB bünyesinde zirve ortaklığını korudu.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından sağlıklı gıdalar listesinde yerini alan kuru meyveleri dünyanın dört bir tarafına ihraç eden Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirde 2024/25 sezonunun başlamasıyla ihracatta yoğun bir dönem yaşıyor. EKMİB, ekim ayında ihracatta vites artırarak 122 milyon dolarlık ihracatı 144 milyon dolara çıkardı.

Ekim ayında satsuma mandalina ihraç sezonunu başlatan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 2023 yılı ekim ayında 127 milyon dolar olan ihracatını 2024 yılı ekim ayında yüzde 2’lik artışla 129 milyon dolara yükseltti.

Bu arada madenciler 2023 yılında yaptıkları ihracattan daha fazlasını 2024 yılında 10 ayda yaptılar

EGELİ KONFEKSİYON İHRACATÇILARI 4 AYDIR İHRACATLARINI ARTIRIYOR

Türkiye’de döviz kurlarındaki artışın enflasyon rakamlarının gerisinde kalması sonrasında emek yoğun sektörler ihracatta karanlık bir tünele girmişti. İhracatta kan kaybeden sektörlerin başında yer alan hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü Türkiye genelinde ihracatının uzun zaman sonra ekim ayında yüzde 5,5 artırmayı başarırken, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği üst üste 4 aydır ihracatını geliştirmeyi sürdürdü. EHKİB, ekim ayında ihracatını 94 milyon dolarda 112 milyon dolara çıkardı ve ihracatını yüzde 19 büyüttü.

Tütün ve mamulleri ihracatı 1 milyar dolara koşuyor

Ege Tütün İhracatçıları Birliği, ekim ayında ihracatını yüzde 21 ileri taşıyarak 72,8 milyon dolardan 88,3 milyon dolara taşıdı. 10 aylık ihracatı yüzde 5’lik artışla 746 milyon dolardan 784 milyon dolara çıkan ETİB, 1 milyar dolar ihracat hedefine bir adım daha yaklaştı.

Mobilya kâğıt ve orman ürünleri ihracatı yüzde 17 arttı

Mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektörlerini bünyesinde buluşturan Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ekim ayında ihracatını yüzde 17 artırdı ve 79 milyon dolarlık ihracatı kayda aldı.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 70,2 milyon dolarlık ihracatla ekim ayını geride bırakırken, Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği 46,1 milyon dolarlık, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği 12 milyon dolarlık ihracat performansı ortaya koydu.

Kimya ihracatı yüzde 15 arttı

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde birliği olmayan sektörler içinde kimya sektörü 134 milyon dolar ola ihracatını yüzde 15’lik gelişimle 154,4 milyon dolara çıkardı. Kimya sektörünü 90 milyon dolarlık ihracatla otomotiv yan sanayi sektörü, 61 milyon dolarla elektrik – elektronik sektörü, 47 milyon dolarla makine sektörü, 45 milyon dolarla iklimlendirme sektörü izledi.

Almanya zirvedeki yerini korudu

Ekim ayında Ege İhracatçı Birlikleri’nden en çok ihracat 151,6 milyon dolarlık tutarla Almanya’ya yapıldı ve Almanya zirvedeki yerini korudu. Amerika Birleşik Devletleri 129,3 milyon dolarlık ihracatla Almanya’yı takibini sürdürürken, üçüncü sırada 106,7 milyon dolarlık Türk malları talebiyle İtalya yer aldı. Bu ülkeleri 105 milyon dolarla İspanya, 86 milyon dolarla İngiltere, 66 milyon dolarla Hollanda, 64 milyon dolarla Fransa, 60 milyon dolarla Rusya, 48 milyon dolarla Belçika ve 40,8 milyon dolarla Irak izledi.

Ege Bölgesi’nin ihracatı 2 milyar 816 milyon dolar

Ege Bölgesi, 2024 yılı ekim ayında ihracatını yüzde 8’lik artışla 2 milyar 601 milyon dolardan 2 milyar 816 milyon dolara çıkarmayı başardı.