Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce düzenlenen eğitimler neticesinde “Orman Yangın Gönüllüsü” sayısı gün geçtikçe artıyor. Verilen son eğitimle birlikte öğretmenler ve idari memurlardan oluşturulan Milli Eğitim Bakanlığı Balıkesir Arama Kurtarma Birimi üyelerine teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Eğitim ordusundan Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görevli öğretmenler ve idari memurlardan teşekkül ettirilen Milli Eğitim Bakanlığı Balıkesir Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) üyelerine, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Osman Onat tarafından teorik ve uygulamalı olarak orman yangınlarına müdahale teknikleri anlatıldı. Sembolik ateşe karşı mücadele veren eğitim ordusu mensupları orman yangınları ile mücadelenin zorluğunu hissettiklerini, her türlü afette olduğu gibi orman yangınlarıyla da tekniğine uygun bir şekilde mücadele edebilmek için eğitimin şart olduğunu ifade ettiler.