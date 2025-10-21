Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Merkez Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen voleybol etkinliği, sporseverlere keyifli anlar yaşattı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik, Amatör Spor Haftası kapsamında gerçekleştirildi. Bozüyük’ün farklı takımlarından sporcuların katıldığı voleybol karşılaşmaları, dostluk ve fair-play ruhu çerçevesinde geçti. Takımlar sahada gösterdikleri performans ve mücadele ile etkinliğe katılanlara sporun değerlerini en iyi şekilde aktardı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Etkinlik sporun yaygınlaştırılması ve gençlerin sosyal aktivitelerde yer alması açısından büyük önem taşıyor. Voleybol karşılaşmaları, Amatör Spor Haftası’nın amaçlarına uygun şekilde başarıyla tamamlandı" dedi