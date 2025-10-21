Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, öğrenci güvenliğini sağlamak amacıyla okul servis araçlarına yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla birlikte jandarma ekipleri, şehir genelinde okul servislerini durdurarak teknik donanım, sürücü belgeleri ve öğrenci taşıma kurallarına uygunluğu kontrol ediyor. Denetimlerde ihlal tespit edilen araçlara yasal işlem uygulanıyor.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, "Denetimlere periyodik olarak devam edeceğiz. Öğrencilerimizin güvenliği bizim önceliğimizdir" dedi.