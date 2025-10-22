

Olay saat 12.00 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Kümeevler bölgesindeki bir evin bahçesinde meydana geldi.

Amel(25) ve Muhammed A.(27) çiftinin çocuğu 1.5 yaşındaki Mahmud, bahçede oyun oynamaya başladı. Oynarken bahçede yakılan ateşin üzerine düştü. Acılar içinde kalan çocuk ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun ve yüzünün çeşitli yerlerinde 2. derece yanıklar oluşan çocuk ilk tedavinin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ