NBA’de normal sezon heyecanı 6 karşılaşmayla devam etti. Oklahoma City Thunder, Paycom Center’da karşılaştığı Golden State Warriors’ı 126-102’lik skorla mağlup etti ve 12. maçında 11. galibiyetini kazandı. Oklahoma’da Shai Gilgeous Alexander 28 sayı, 11 asistle double double yaparken, Chet Holmgren 23 sayı ve Isaiah Joe de 18 sayıyla katkı verdi. Bu sezonki 6. yenilgisini alan Warriors’ta ise Jonathan Kuminga 13 sayı, Jimmy Butler ile Pat Spencer da 12’şer sayıyla müsabakayı tamamladı.

Adem Bona 2 sayı, 4 ribaund ve 2 blokla oynadı

Philadelphia 76ers evinde mücadele ettiği Boston Celtics’i 102-100’lük skorla mağlup etti. Bu sezon sezonki 7. galibiyetini elde eden Philadelphia’da milli basketbolcu Adem Bona, 14 dakika kaldığı parkede 2 sayı, 4 ribaund ve 2 blokla oynarken, Justin Edwards 22 sayı ve Tyrese Maxey de 21 sayıyla eşlik etti. Ligdeki 7. yenilgisini alan Boston’da ise Jaylen Brown 24 sayı, Derrick White 18 sayı ve Anfernee Simons’ın da 17 sayısı galibiyete yetmedi.

NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:

New York Knicks: 133 - Memphis Grizzlies: 120

Brooklyn Nets: 109 - Toronto Raptors: 119

Philadelphia 76ers: 102 - Boston Celtics: 100

Oklahoma City Thunder: 126 - Golden State Warriors: 102

Utah Jazz: 152 - Indiana Pacers: 128

Sacramento Kings: 108 - Denver Nuggets: 122