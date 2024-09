Bursa’da polis ekiplerinin uygulama yaptığını gören bir şahıs, ara sokağa daldı. Ara sokakta da karşısında polisi gören şahıs, eşiyle konuşurken ekiplere ehliyetini vermedi.

Merkez Osmangazi ilçesinde trafik ekipleri, kentin huzuru için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Son olarak İstanbul Caddesi üzerine uygulama kuran trafik ekipleri, trafik canavarlarını bir bir tespit ederek cezai işlem uyguluyor. İstanbul Caddesi üzerine atılan uygulamayı gören alkollü bir şahıs, ara sokağa dalarak izini kaybettirmeye çalıştı. Böyle durumlara önlem alan Bursa polisi, ara sokaklara dalan sürücüyü kıskıvrak yakaladı. Arabadan inen şahıs, eşiyle telefonda konuştuğunu söyleyerek polis ekiplerini bekletti. Ekiplerin ’Bakarmısın’ demesi üzerine ’Abi bir saniye, eşimle konuşuyorum’ diye cevap veren sürücü ehliyetsiz çıktı. Daha sonra kimliğini polis ekiplerine veren şahsın, M.E. olduğu tespit edildi.

’Eşimle tartıştığım için çıktım, normalde alkollü araç kullanmam’

Eşiyle telefon görüşmesini bitiren M.E., polis ekiplerine kimliğini verdi. Ekiplerin alkolmetre üflettiği M.E., 1.26 promil alkollü çıktı. M.E., ’Normalde alkollü araç kullanmam, eşimle tartıştığım için dışarı çıktım" dese de, polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Öte yandan, M.E. isimli sürücüye 20 bin 106 lira idari para cezası kesildi.