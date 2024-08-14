Türkiye'de ehliyet alma yaşında önemli bir değişiklik yapıldı. Yeni düzenlemeye göre, ehliyet almak için gerekli olan üst yaş sınırı düşürüldü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu kararın, sürücülerin sağlık durumlarının yaşla birlikte risk oluşturabileceği ve trafik güvenliğini tehlikeye atabileceği gerekçesiyle alındığı belirtildi.

Bu düzenleme kapsamında, belirli bir yaşın üzerindeki bireyler ehliyet almak için başvuruda bulunamayacaklar. Mevcut ehliyet sahipleri ise belirli aralıklarla sağlık kontrollerine tabi tutulacak ve ehliyetlerinin geçerliliği bu kontrollerin sonuçlarına göre belirlenecek. Sağlık kontrollerinde olumsuz bir sonuç alınması durumunda, sürücünün ehliyeti iptal edilebilecek veya kullanım süresi kısıtlanabilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bu düzenlemenin trafiğin güvenliğini artırmayı ve yaşlı sürücülerin neden olduğu kazaları önlemeyi amaçladığını vurguladı. Ancak, düzenlemenin uygulanmasına yönelik detaylar ve yaş sınırının ne kadar düşürüldüğü konusunda henüz net bir açıklama yapılmadı. Yeni düzenleme, özellikle yaşlı sürücüleri ve ehliyet almak isteyen ileri yaştaki vatandaşları yakından ilgilendiriyor.