Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), milyonlarca emekliyi ilgilendiren önemli bir karara imza atıyor. Bu karara göre, emekli maaşlarıyla ilgili yanlış hesaplama veya usulsüzlük tespit edilen durumlarda, emeklilerden son 2 yıl içinde aldıkları maaşlar geri talep edilebilecek. Karar, maaş hesaplamalarında hata yapılan ya da emeklilik şartlarını eksik yerine getiren kişileri kapsıyor.

SGK'nın bu adımı, sistemdeki hataların düzeltilmesi ve haksız yere yapılan ödemelerin önlenmesi amacıyla atılıyor. Ancak, geri ödeme talepleri, pek çok emeklinin maddi durumunu zorlayabilir. Uzmanlar, emeklilerin bu durumla karşılaştıklarında hukuki yolları izlemeleri ve gerekirse itiraz etmeleri gerektiğini belirtiyor.

Bu gelişme, emeklilik sisteminde daha dikkatli ve özenli bir süreç gerektirdiğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Emeklilerin, maaş hesaplamaları ve sigorta primleri konusunda bilgi sahibi olmaları ve gerekli durumlarda uzmanlardan destek almaları önem taşıyor. SGK’nın bu uygulaması, milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiriyor ve maaş kesintilerine karşı dikkatli olmalarını gerektiriyor.