Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, YKS’ye giren öğrencileri okul önünde ziyaret ederek heyecanlarını paylaşıp başarılar diledi. Belediye ekipleri de sınav merkezi çevresinde gerekli önlemleri alarak olumsuzluğa karşı öğrencilere yardım ediyor.

Gölcük Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) öğrencileri yine yalnız bırakmadı. Belediye ekipleri okul önlerinde kurduğu stantlarda öğrenciler ve ailelerine ikramlarda bulunurken, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de sınava giren tüm öğrencilerin heyecanını paylaşarak başarılar diledi. Sınav merkezleri önüne giderek öğrencilerle ve aileleriyle sohbet eden Başkan Sezer, her gencin hayallerine ulaşmasını temenni ederek yanlarında olduklarını söyledi.

Gölcük Belediyesi ekipleri, yarında sürecek sınavın sorunsuz geçmesi için tüm sınav merkezleri çevresinde gerekli önlemleri almayı sürdürecek.