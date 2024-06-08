İrlanda'nın Limerick kentinde düzenlenen Avrupa Okullar Satranç Şampiyonasında oynadığı 7 maçın 7'sinide kazanarak namağlup yoluna devam eden Zeynep Sönmez şampiyonluk maçına çıktı. İsrailli rakibi Politkha Shelley'i ile berabere kalan Zeynep, Avrupa Şampiyonluğunu ilan etti.

Şampiyonanın tüm yaş kategorilerinde namağlup tek sporcu olarak şampiyon olan Zeynep Sönmez, bir video yayınladı. Sönmez videosun da şu ifadelere yer verdi;

“Ben Zeynep Sönmez. Tüm İnegöl’e ve tüm Orhaniyeye selamlar. Destek veren herkese çok teşekkür ederim. Şampiyonluğumu şuan zulüm altında olan Doğu Türkistan’a ve Filistin’e armağan ediyorum.”

Kaynak: HABER MERKEZİ