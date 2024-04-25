Bursa’nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinden kaçan şüpheli, apartmanın beşinci katının balkonunda sarkarken düşerek ağır yaralandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu bulundurma ve kullanma, ruhsatsız silah, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası olan şüphelinin peşine düştü.

Polis ekipleri şüpheli Mehmet K.’nın (39) Baykoca Mahallesi’nde apartmanın beşinci katında saklandığını öğrendiler. Eve giden polis ekiplerini gören şüpheli balkondan aşağıya sarkarak inmeye çalıştı. 3’üncü katın balkonuna kadar inen şüpheli dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şüphelinin, vücudunda çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.