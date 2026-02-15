Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. İrfan Koca, hastanın kendi kanından elde edilen biyolojik bir yöntem olan Sanakin tedavisinin, özellikle diz kireçlenmesi, kronik eklem ağrıları ve doku hasarlarında umut verici bir seçenek olarak öne çıktığını söyledi.

Doç. Dr. İrfan Koca, "Eklem kireçlenmesi ve kronik kas-iskelet sistemi ağrıları, modern dünyada yaşam kalitesini kısıtlayan en yaygın sağlık sorunlarının başında geliyor. Son yıllarda bu alanda sentetik ilaçlar yerine vücudun kendi onarım mekanizmalarını kullanan biyolojik tedavilere olan ilgi artarken, Sanakin (Sitokin Tedavisi) bu alandaki etkin çözümlerden biri olarak dikkat çekiyor" dedi.

"Doğal ve güçlü bir içerik"

Doç. Dr. İrfan Koca, "Sanakin tedavisi; hastadan alınan kanın, özel olarak geliştirilmiş cam kürecikler içeren tüplerde işlenmesiyle elde edilir. Bu işlem sayesinde kanda bulunan ve iltihabı baskılayan "akıllı proteinler" (interlökin antagonistleri) yönünden zengin bir serum oluşturulur. Elde edilen bu değerli sıvı, sorunlu ekleme enjekte edilerek yangıyı durdurmayı ve hasarlı dokuyu desteklemeyi hedefler. Kimyasal madde içermemesi, bu yöntemi kortizon ve benzeri sentetik ilaçlardan ayıran en büyük avantajdır. Bu yöntem, hastanın kendi kanındaki doğal koruyucuları kullanarak eklem içindeki yıkıcı süreci yavaşlatmayı amaçlar. Ancak eklem sağlığı sadece kıkırdak dokusundan ibaret değildir. Kas gücünün artırılması ve eklem mekaniğinin düzeltilmesi için Sanakin tedavisi mutlaka kişiye özel planlanmış fizik tedavi ve rehabilitasyon programlarıyla desteklenmelidir" ifadelerini kullandı.

"Hangi durumlarda uygulanabilir"

Tedavinin özellikle şu hasta gruplarında destekleyici ve iyileştirici olarak kullanılabildiği ifade eden Dr. Koca, "Diz, kalça ve omuz kireçlenmesi (Osteoartrit) olanlar, Menisküs yaralanmaları sonrası kronik ağrı yaşayanlar, tendinit, bağ zorlanmaları ve spor yaralanmaları, cerrahi müdahale için henüz erken evrede olan hastalar. Güvenli Uygulama, Minimal Yan Etki olanlar" dedi.

Biyolojik bir yöntem olması sebebiyle yan etki riskinin oldukça düşük olduğunu belirten Doç. Dr. İrfan Koca, uygulamanın mutlaka steril klinik şartlarda ve uzman hekim kontrolünde yapılması gerektiğinin altını çizdi. Koca, tedavinin başarısının klinik muayene ve görüntüleme sonuçlarının titizlikle analiz edilmesine bağlı olduğunu da sözlerine ekledi.