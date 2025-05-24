Şura, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleşirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan da etkinliğe katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin dört bir yanından gelen sektör temsilcileriyle iş dünyasının öneri, talep ve ihtiyaçlarının ele alındığını belirtti. Türkiye’nin ekonomik hedeflerine ulaşması için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Işıkhan, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı artırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türkiye’yi hedeflerine tüm kesimlerin desteğiyle ulaştıracağız” ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan ayrıca, başta TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere, şuranın düzenlenmesine katkı sunanlara ve tüm sektör temsilcilerine teşekkür etti.