Enflasyon verilerini değerlendiren Ekonomist Prof. Dr. Volkan Öngel, “TÜFE-ÜFE oranları arasındaki makasın azalmış olmasına rağmen halen TÜFE’den yüksek ÜFE oranı mücadelenin bundan sonraki aşamalarının da zorlu olacağını ve risklerin devam ettiğini gösteriyor” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre haziran ayında aylık enflasyon yüzde 3,92, emekli ve memur maaşlarını belirleyecek 6 aylık enflasyon oranı ise yüzde 19,77 oldu. Verilere göre enflasyon yıllık bazda 18 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Haziran ayı enflasyon verilerini değerlendiren Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Volkan Öngel, “Seçim sonrası yeni ekonomi yönetimi ile birlikte makroekonomik istikrar için atılacak adımlar herkes tarafından merakla bekleniyorken yıllık enflasyon rakamlarının az da olsa aşağıya çekilmesi moral verici oldu” ifadelerini kullandı.

“TÜFE-ÜFE oranları arasında makas azaldı”

Öngel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yıllık bazda yüzde 40’ın altında bir şekilde yavaşta olsa düşüş trendinde olan TÜFE rakamları, uzun soluklu enflasyon mücadelesinin haziran cephesinin kazanıldığı şeklinde değerlendirilebilir. Fakat özellikle çekirdek enflasyon tarafındaki inatçılığın devamı ve TÜFE-ÜFE oranları arasında makasın azalmış olmasına rağmen halen TÜFE’den yüksek ÜFE oranı mücadelenin bundan sonraki aşamalarının da zorlu olacağını ve risklerin devam ettiğini gösteriyor.”