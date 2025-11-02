Beşiktaş’ın Malili futbolcusu El Bilal Toure, siyah-beyazlı forma altında Fenerbahçe’ye karşı oynadığı ilk maçta golünü atmayı başardı.
Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe’ye 3-2 yenildi. Siyah-beyazlıların golleri 5. dakikada El Bilal Toure ve 22. dakikada Emirhan Topçu’dan geldi.
Siyah-beyazlı forma altında ilk kez Fenerbahçe derbisine çıkan El Bilal Toure, golünü atmayı başardı.
Ligde bu sezon 7. maçına çıkan Malili futbolcu, 5. haftadaki RAMS Başakşehir mücadelesinde de fileleri sarsmıştı.
Kaynak: İHA