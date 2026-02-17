Olay, Çarşı Mahallesi Celal Öztekin Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.A. ile kimliği öğrenilemeyen bir kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda kimliği öğrenilemeyen şahıs, belinden çıkardığı tabancayla M.A.A.’ya 7 el ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanarak yere yığılan M.A.A.’ya tekme atmaya çalışan saldırganı çevredeki esnaf ve vatandaşlar müdahale ederek etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Silahlı kavga anları, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.