Cenevre’de yapılan İran-ABD ikinci tur nükleer görüşmelerinde, bazı başlıklarda uzlaşı sağlandığı ve müzakerelerin önümüzdeki günlerde sürdürülmesi konusunda tarafların görüş birliğine vardığı açıklandı.

Söz konusu gelişme, emtia piyasalarında satış baskısını artırırken altın ve gümüşte düşüşe neden oldu. Görüşmelerin ardından ons altın 4 bin 894 dolara inerken, gram altın 6 bin 682 liradan işlem gördü.

Gümüşün gramı, aynı gerekçe ile yüzde 3,21 kayıpla 104,24 liraya indi. Gümüşün onsu, yüzde 3,80 inişle 73,70 dolara çekildi.