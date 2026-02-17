Okan Buruk yönetimindeki temsilcimiz Galatasaray ile Luciano Spalletti’nin çalıştırdığı İtalyan ekibi Juventus, Hollandalı hakem Danny Makkelie’nin düdük çaldığı müsabakada Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi.

Rams Park'taki müsabakada 2-1 geriye düşen sarı kırmızılılar, pes etmedi ve ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Maçtan Önemli Dakikalar

86’ Goool… Galatasaray 5-2 Juventus (Boey)

86' Leroy Sane'nin pasında topu almaya çalışan Victor Osimhen, topu ayağının ucuyla Boey'e aktardı. Sacha Boey, sağ çaprazdan sert şutu çıkardı, uzak direğede çarpan top ağlarla buluştu.

75’ Goool… Galatasaray 4-2 Juventus (Lang)

60’ Goool… Galatasaray 3-2 Juventus (Davinson)

60' Kazanılan serbest vuruş sonrasında, Sara topun başına geçti. Sol ayağı ile yaptığı sert ortada Sanchez topa dokunmayı başardı ve temsilcimizi öne geçirdi.

49’ Goool… Galatasaray 2-2 Juventus (Lang)

48' Kullanılan taç sonrasında Barış'ın ortası doğrudan dışarı çıktı.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Galatasaray 1-2 Juventus

32’ Gol… Galatasaray 1-2 Juventus (Koopmeiners)

32' Orta sahada topu kazanan Koopmeiners, McKennie ile paslaşarak ceza sahasına girdi. Ceza sahasına girer girmez sol ayağı ile üst köşeye vurduğu şut ağlarla buluştu.

16’ Gol… Galatasaray 1-1 Juventus (Koopmeiners)

16' Juventus santra sonrasında hızlı hücum ile atağa çıktı. Sol taraftan ceza sahası içine yapılan ortada Thuram kafa vuruşunu yaptı. Uğurcan'ın sektirdiği topta Koopmeiners, altı pas içinden skora dengeyi getirdi.

15’ Goool… Galatasaray 1-0 Juventus (Sara)

15' Ceza sahası içinde savunmadan seken topu önünde bulan Gabriel Sara, ceza sahası sol çaprazdan düzgün bir vuruş ile temsilcimizi öne geçirdi.

1' Maç başladı.