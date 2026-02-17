Özel hastanelerde otopark krizi büyürken mevzuata göre ücretsiz olması gereken park alanları için 250 TL’den 400 TL’ye kadar ücret talep ediliyor.

Çevre Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan Otopark Yönetmeliği'nin 5'inci maddesine göre, ağız diş sağlığı merkezleri, hastanelerde ve üniversitelerde otopark ihtiyacının karşılanması gerekiyor. Alan yetersizliği gibi bir durum ise ücret talebi için geçerli bir neden değil.

Özel hastanelerin her 85 metrekare için 1 araçlık ücretsiz otopark bulundurması gerekiyor. Yönetmeliğe göre, örneğin 8500 metrekarelik bir alan için 100 araçlık otopark alan ücretsiz sunulmalı.

250 TL’DEN BAŞLIYOR

HaberTürk, özel hastane otoparklarını Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu ile gezdi. 0-3 saat arasında 250 TL talep edilirken ücretsiz alan bulunmadığının altı çizildi.Ağaoğlu, “Binlerce metrekarelik hastanede 1 araçlık ücretsiz otopark alanı bile bulunmuyor. Bir rapor alıp çıktığınızda bile otoparka 400 TL ödemeniz gerekiyor. Bunu ben de ödedim. Özel hastaneler ücretsiz otopark alanını karşılamak zorunda” dedi.

1 ARAÇLIK ÜCRETSİZ ALAN BİLE BIRAKILMIYOR

Özel hastanelerdeki otoparkların ticari amaçla işletildiğini kaydeden Ağaoğlu, “Bazı özel hastaneler 1 araçlık alan dahi bırakmıyor. Kesinlikle, 300 TL-400 TL vale şirketlerine işletiyorlar. Denetime gidildiğinde ise hastanenin önündeki vale kulübesini kaçırıyorlar” dedi.

“3 SAAT TUR YAPTIM”

Tüketici Hakem Heyetine başvurulması gerektiğini ifade eden Ağaoğlu, “Bunun iptalini istemeleri gerekiyor. CİMER üzerinden şikayetlerin iletilmesi gerekiyor” İlk 45 dakikanın ücretsiz olduğunu belirten bir vatandaş, “Zaten 45 dakika bekliyorsun. 45 dakika dolmasın diye 3 saat tur yaptım” sözlerini kullandı.