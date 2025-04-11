Sakarya’nın Karasu ilçesinde elektrik direğinin tepesinde mahsur kalan kedi, SEDAŞ ekipleri tarafından kurtarıldı.

Karasu’da elektrik direğinin tepesine çıkarak, aşağıya inemeyen ve direkte mahsur kalan kedinin imdadına, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş (SEDAŞ) ekipleri yetişti. Kediyi gören vatandaşların yardım istemesi üzerine olay yerine hızla gelen ekipler, iş güvenliği kuralları ve gerekli tedbirleri alarak, kediyi kurtardı.

Vatandaşlar, SEDAŞ şebeke operasyon ekiplerini tebrik etti.