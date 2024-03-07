Güngören’de oto tamirhanesi, elektrik kontağından çıkan yangında büyük hasar gördü.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Güngören Tozkoparan Mahallesi Eski Londra Asfaltı’nda bulunan bir oto tamirhanesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, dükkanın elektrik kontağından çıkan yangın çatıya sıçradı. Kahvaltı yaptığı esnada yangını fark eden dükkan sahibi Hasan Gökhan, durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Dükkan sahibi Hasan Gökhan, “Yangının elektrik kontağından çıktığını düşünüyorum. Aşağıda otururken dumanı fark ettik. Baktık yangın çıkıyor, itfaiyeyi aradık. 200 bin liraya yakın zararım var” şeklinde konuştu.

Yangında tamirhanede büyük hasar oluştu.