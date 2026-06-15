Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir kuşun elektrik tellerine çarpması sonucu otluk alana düşen kıvılcımlar yangın çıkardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Yaşanan yangın, Kapaklı ilçesi Fatih Mahallesi'nde bulunan otluk alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kuşun elektrik tellerine çarpması sonucu çıkan kıvılcımların otların üzerine düşmesiyle yangın çıktı.
Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri otluk alanda çıkan yangını kontrol altına aldı.
Kaynak: İHA