Edinilen bilgilere göre, FETÖ Silahlı Terör Örgütü tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen hain darbe girişiminde, Muğla’nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik suikast girişiminde bulunan özel kuvvetler timi içerisinde görev yapan ve kırmızı bültenle aranan helikopter pilotu ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Afyonkarahisar ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlükleri İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu yakalandı.

Şahıs geniş güvenlik önlemleri altında adliye sevk edildi

Yapılan teknik ve fiziki takiple birlikte Burkay Karatepe’nin sorgusunun ardından Ö.A. isimli bir şahıs da, zanlıya yardım ve yataklık iddiasıyla gözaltına alındı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında şüpheli Ö.A.’nın, Burkay Karatepe’ye kendi adına kayıtlı SIM kartı verdiği ve Deprem Konutları civarında saklanmasına yardımcı olduğu tespit edildi.