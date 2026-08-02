Küresel teknoloji pazarında yaşanan bellek (RAM) ve bileşen tedarik krizleri pek çok cihaz üreticisini olumsuz etkilerken, ABD merkezli teknoloji devi Apple satış rakamlarını artırmayı başardı. Şirket tarafından açıklanan üçüncü çeyrek finansal sonuçlarına göre, toplam gelir yüzde 22 artış gösteren iPhone satışları ve yüzde 29 tırmanan Mac bilgisayar satışlarının etkisiyle 109,4 milyar dolara ulaştı. Ancak yönetim, küresel bellek kıtlığının etkisiyle önümüzdeki çeyreklerde maliyetlerin tırmanacağı uyarısında bulundu.

TİM COOK KOLTUĞU DEVREDİYOR: TEDARİK ZİNCİRİNDE ZORLU DÖNEM

Şirketin açıkladığı finansal rapor, 2011’den bu yana Apple’ın yönetim kurulu başkanlığını üstlenen Tim Cook döneminde sunulan son bilanço oldu. Cook’un 1 Eylül’de görevini bırakacağı, yerine ise Donanım Mühendisliği Başkan Yardımcısı John Ternus’un atanacağı açıklandı.

Kazanç toplantısında konuşan Apple Finans Direktörü (CFO) Kevan Parekh, önümüzdeki aylarda iPhone, Mac ve iPad üretim hatlarında tedarik kısıtlamalarının belirgin şekilde artacağını kaydetti. Görevini devretmeye hazırlanan Tim Cook ise şirketin üretim süreçlerinde çok daha yüksek bellek maliyetleriyle karşı karşıya kalacağını belirterek, bileşen sıkıntısının en az 2027 yılına kadar devam edebileceğinin altını çizdi.

ZAM DALGASI KAPIDA: İPHONE 18 FİYATINDA 200 DOLARLIK ARTIŞ BEKLENTİSİ

Haziran ayında Mac ve iPad fiyatlarını artıran Apple, uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarı MacBook Neo’nun satış bedelini de 599 dolardan 699 dolara çıkarmıştı. iPhone modellerinde henüz zam uygulanmasa da analistler, sonbaharda tanıtılması beklenen iPhone 18 serisinin 200 dolara kadar yükselen fiyat artışlarıyla piyasaya sürülebileceğini tahmin ediyor.

Yeni amiral gemisi iPhone 18 ile birlikte ekrandaki içeriği analiz edebilen, uygulamalar arası arama yapabilen ve gelişmiş görev otomasyonlarına sahip kişiselleştirilmiş Siri yapay zekasının da kullanıcılara sunulacağı bildirildi. Öte yandan şirket, kullanıcıların aylık sabit ücretlerle cihaz kiralamasına olanak tanıyan yeni "Yükseltme" (Upgrade) programını da devreye soktu.

HİZMET GELİRLERİNDE 1,5 MİLYAR ABONE BARAJI AŞILDI

Apple’ın finansal tablolarında en dikkat çekici büyüme kalemlerinden biri hizmet sektörü oldu. Apple TV ve Apple One gibi dijital platformları kapsayan hizmet gelirleri 30,74 milyar dolara yükselirken, dünya genelindeki toplam abone sayısının 1,5 milyarı aştığı açıklandı.

Giyilebilir teknoloji kategorisinde 7,88 milyar dolar gelir elde eden şirket, iPad satışlarında ise beklentilerin altında kalarak 6,2 milyar dolarda kaldı. Yeni CEO John Ternus yönetimindeki Apple'ın, tırmanan çip maliyetleri ve zam baskısı karşısında nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu olmayı sürdürüyor.