Medical Point Gaziantep Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Şerife Eskalen, gebelikte metabolizmanın daha hızlı çalıştığını ve vücut ısısının doğal olarak yükseldiğini belirterek, sıcak havaların anne adaylarını diğer bireylere göre daha fazla etkileyebildiğini söyledi.

"Sıvı kaybı erken doğumu tetikleyebilir"

Yüksek sıcaklıkların terlemeyi artırarak vücudun daha fazla sıvı kaybetmesine neden olduğunu ifade eden Op. Dr. Şerife Eskalen, "Gebelikte yeterli sıvı alınmaması baş dönmesi, tansiyon düşüklüğü, halsizlik ve bayılma gibi şikayetlere yol açabilir. İleri derecede sıvı kaybı ise rahim kasılmalarını artırarak erken doğum riskini tetikleyebilir. Anne adaylarının susamayı beklemeden gün boyunca düzenli olarak su tüketmeleri büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

"11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmayın"

Güneşin en yoğun hissedildiği saatlerde dışarı çıkılmaması gerektiğini vurgulayan Eskalen, "Özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında mümkün olduğunca kapalı ve serin ortamlarda bulunulmalı. Dışarı çıkılması gerekiyorsa açık renkli, pamuklu ve bol kıyafetler tercih edilmeli, şapka kullanılmalı ve doğrudan güneş ışığına uzun süre maruz kalınmamalıdır" ifadelerini kullandı.

"Ödem yaz aylarında daha belirgin hale geliyor"

Gebelikte sık görülen ödem probleminin sıcak havalarda arttığını belirten Eskalen, "Uzun süre ayakta kalmak veya hareketsiz oturmak ödemi artırabilir. Gün içerisinde kısa yürüyüşler yapmak, ayakları dinlenirken yüksekte tutmak ve doktor önerisi doğrultusunda hafif egzersizler uygulamak dolaşımı destekleyerek şikayetlerin azalmasına yardımcı olabilir" dedi.

"Beslenmede gıda güvenliğine dikkat"

Yaz mevsiminde beslenme alışkanlıklarının da önem kazandığını söyleyen Op. Dr. Şerife Eskalen, "Açıkta satılan ve uygun şartlarda saklanmayan gıdalardan uzak durulmalı. Meyve ve sebzeler bol suyla yıkanmalı, hafif ve dengeli beslenmeye özen gösterilmelidir. Yoğurt, ayran ve taze sebze-meyve gibi su oranı yüksek besinler tercih edilebilir" şeklinde konuştu.

Bu belirtiler varsa vakit kaybetmeyin

Anne adaylarının bazı belirtileri önemsemesi gerektiğini belirten Op. Dr. Şerife Eskalen, "Yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, bayılma hissi, nefes darlığı, bebeğin hareketlerinde belirgin azalma, düzenli kasılmalar, vajinal kanama veya su gelmesi gibi durumlarda vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Basit önlemlerle sağlıklı bir yaz geçirmek mümkün"

Yaz aylarında alınacak küçük önlemlerin hem anne hem de bebeğin sağlığını korumada önemli rol oynadığını vurgulayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Şerife Eskalen, "Düzenli doktor kontrollerini aksatmamak, yeterli sıvı tüketmek, dengeli beslenmek ve aşırı sıcaklardan korunmak, gebelik sürecinin daha sağlıklı ve konforlu geçirilmesine katkı sağlar. Her gebelik farklıdır. Bu nedenle olağan dışı herhangi bir belirti hissedildiğinde mutlaka kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurulmalıdır" diye konuştu.