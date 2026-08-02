Galatasaray ile Premier Lig’in yeni ekibi Hull City’nin Franjo Ivanovic’i transfer listesine aldığı belirtildi. Benfica forması giyen Hırvat santrforun, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’ye imza atmaya yakın olduğu iddia edildi.

KULÜPLER ANLAŞMAYA YAKIN

O Jogo kaynaklı haberlere göre, Benfica ve Hull City, yaklaşık 25 milyon avro bonservis bedeli üzerinden anlaşma aşamasına geldi. Transferin, zorunlu satın alma maddesi içeren kiralık formülüyle gerçekleşmesinin beklendiği aktarıldı.

G.SARAY DA TALİPLERDEN

22 yaşındaki golcü için Como, Real Betis ve Galatasaray'ın da devrede olduğu, Portekiz ekibinin Hull City'nin teklifini daha cazip bulduğu kaydedildi. Haberde, görüşmelerin son detaylarının konuşulduğu ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanabileceği belirtildi.