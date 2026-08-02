Son dönemde koşuya ilginin artmasıyla birlikte müzik platformlarında tempoya uygun şarkılara yönelik aramalar da çoğaldı. Spotify, bu talebe karşılık olarak bazı ülkelerde yeni koşu modunu kullanıma sundu. ABD’nin yanı sıra Kanada, Birleşik Krallık, İrlanda, Avustralya, Yeni Zelanda ve İsveç’te erişime açılan özellik, kullanıcıların koşu aşamalarına göre özel müzik listeleri oluşturuyor. Bu özellik sayesinde kullanıcıların yeni bir çalma listesi oluşturmasına veya uygun liste aramasına gerek kalmıyor.

Koşu modu, yalnızca koşunun farklı aşamalarına uygun müzikler sunmakla kalmıyor; kullanıcının müzik zevkini ve koşu temposunu dikkate alarak şarkıları otomatik olarak belirliyor. Kullanıcılar uygulamaya entegre bir şekilde çalışan Fitness Hub ile 25 hazır seçenek arasından seçim yapabiliyor. Burada seçilen antreman türlerine göre özel müziğin dakika başına vuruş değeri ve türler özelleştiriliyor.