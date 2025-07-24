Elektrikli otomobiller için motor gücü 160 kW ve altında olan modellere daha önce matrah 1 milyon 450 bin TL iken, 1 milyon 650 bin TL’ye yükseltildi.

Binek otomobillerin ÖTV oranlarına esas ÖTV matrahları ile oranları yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. ÖTV oranları yüzde 10’dan başlayan ve sırasıyla yüzde 40, yüzde 50 ve yüzde 60 olarak devam eden elektrikli otomobillerde de matrah eşikleri yükseltildi ve ÖTV oranları 15’er puan artırıldı. Böylece sadece elektrik motoru bulunan araçların ÖTV oranları sırasıyla yüzde 25, yüzde 55, yüzde 65 ve yüzde 75 olacak şekilde yeniden tespit edildi.

Elektrikli otomobiller için motor gücü 160 kW ve altında olan modellere daha önce matrah 1 milyon 450 bin TL iken, 1 milyon 650 bin TL’ye yükseltildi. Vergisiz fiyatı 1 milyon 650 bin TL altındaki modeller için yüzde 25 ve üstündekiler için yüzde 55 oldu. Motor gücü 160 kW üstünde olan modeller için ise vergisiz fiyatı 1 milyon 650 bin TL ve altındakiler yüzde 65, üstündeki modellere ise yüzde 75 ÖTV uygulanacak.