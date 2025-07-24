Durumun ciddiyetine dikkat çeken İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak önemli uyarılarda bulundu. Başkan Taban, yangın riskinin en üst seviyede olduğunu vurgulayarak vatandaşlara şu çağrıda bulundu:

Ormanlara girmeyin

Açık alanda ateş ve tarlalarda anız yakmayın.

Cam şişeleri, çöpleri ve sigarayı doğaya atmayın.

En ufak duman görürseniz 112’yi arayın.

Doğamız için bir kıvılcım bile felaket olur.

Başkan Taban paylaşımının sonunda, tedbiri elden bırakmamak gerektiğini de vurguladı.